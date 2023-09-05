«Синема Трейд» поставит и смонтирует оборудование для кинозала в Кромах

5.9.2023 | 15:55 Культура, Новости

Орловский райцентр ранее победил в конкурсе Фонда кино.

Фото: БМУ «Центр Культуры и Досуга Кромского района»

Единственным участником и победителем электронного аукциона по отбору подрядчика стало ООО «Синема Трейд» из Санкт-Петербурга. Компания должна поставить и ввести в эксплуатацию оборудование для кинозала в здании БМУ «Центр культуры и досуга Кромского района». Цена контракта – 8 441 000 рублей.

В закупку вошли цифровой кинопроектор и аксессуары для него, сервер воспроизведения, проекционный 3D экран с рамой для натяжения полотна и пассивная система для 3Д показа, звуковой процессор, заэкранная акустическая система, усилители мощности и т.д. Система тифлокомментирования  позволит посещать кинозал людям с нарушением зрения и слуха. Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2023 года, указано в документации на сайте «Закупки».

Напомним, ранее новый кинозал оборудовали в МБУК «Культурно-досуговый центр Колпнянского района».

ИА «Орелград»


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