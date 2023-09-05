На президентский грант под Орлом провели 10 праздников

В регионе подвели итоги проекта «Этно-лето: хлеб да соль».

В Орловской области подведены итоги реализации проекта «Этно-лето: хлеб да соль», который в 2023 году получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. А в целом данный проект реализуется в регионе уже третий год. Его традиционным партнером является Орловский областной центр народного творчества, который и обнародовал краткий отчет. Согласно ему 10 мероприятий были проведены в Орле, Хотынецком, Глазуновском, Болховском и Колпнянском районах в летние народные праздники – День Святой Троицы, День семьи, любви и верности, Медовый и Яблочный Спасы.

«Кулинарные мастер-классы по традиционной выпечке – ильинских пышек на косяк, печенье «Жаворонки» и орловских печатных пряников стали изюминками проекта, — отметили в Центре. — Проведен гастрономический конкурс «Ешь, пока хлеб свеж», в результате которого выявили рецепты блюд повседневной, праздничной и обрядовой кухни Орловской области первой половины ХХ века. В том числе, раскрыт секрет приготовления лепешек на сметане, которые пекли в деревне Медведка Покровского района, чтобы угостить пастуха».

Кроме того, в список «рассекреченных» рецептов попал в этом году пшенный кулеш, а самим рецептом с организаторами поделилась жительница Глазуновского района. Таким кулешом кормили мужчин во время покоса. Гости проведенных мероприятий также узнали, что «Лепешки Черной муки на юраге», орехи лесные каленые с медом, и молодой мед (напиток)» были описаны в романе «Война и мир». Оказывается, увидел и попробовал их Лев Николаевич Толстой, пребывая в гостях у шаблыкинского помещика Николая Киреевского.

«Кроме того, на выставке-дегустации «Большая ложка» были представлены порядка 20 блюд финалистов и победителей конкурса: тюря, рождественская кутья, рыбацкая уха, карп жареный, окрошка по-бурговски, голубцы по-мценски, Шарышки и др., — также перечисляют в Орловском областном центре народного творчества. — Попробовали на вкус локальные гастрономические бренды, среди которых «болховская котелка», «колпнянский ситник», «леденцы из черной редьки» и др.».

Теоретическая часть проекта изучила и раскрыла особенности старинной кухни Орловской области, связанные с климатом, бытовавшими технологиями и локальными народными традициями. Словом, как говорят организаторы, «Этно-лето: хлеб да соль» — это не просто социально-культурный проект, а истинная красота народной культуры региона.

ИА «Орелград»