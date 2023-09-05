Орловских заключенных отправили на учебу

За школьные парты сели почти две сотни осужденных.

В Орловской области в исправительных учреждениях стартовал новый учебный год. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФСИН России, праздничные мероприятия прошли во всех общеобразовательных школах и учебно-консультационных пунктах, расположенных за решеткой. Всего к занятиям в 2023-2024 учебном году в режимных учреждениях региона приступили 195 осужденных.

«В соответствии с законодательством основное общее образование в учреждениях УФСИН получают все осужденные, не достигшие тридцатилетнего возраста, — пояснили в ведомстве. — По окончании обучения они получают аттестат, в котором нет упоминания о том, что обучение проходило в местах лишения свободы. учреждениях уголовно-исполнительной системы Орловской области действуют три общеобразовательных школы и два учебно-консультационных пункта. В образовательных учреждениях проведены косметические ремонты, закуплены необходимые учебные пособия, обновлены информационные стенды».

Впрочем, не только за школьные парты уселись осужденные. Сообщается, что пять заключенных дистанционно обучаются в высшем учебном заведении. Кроме того, в системе регионального УФСИН налажено профессиональное образование. Так, в Орловской области действуют три профессиональных образовательных учреждения и два места ведения профессиональных образовательной деятельности.

«Перечень профессий строится с опорой на материальную базу учреждений и с учетом спроса на рынке труда РФ, в соответствии с государственными стандартами, — подчеркнули в УФСИН. — Около 900 осужденных получат профобразование. Из них 75 человек будут обучаться по программам среднего профессионального образования, остальные — по программам профобучения».

ИА «Орелград»