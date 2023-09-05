Орелтранссигнал купил пять «Грант»

Контракт заключен с ООО «БНМ-Обнинск».

Поставщика выбрали с помощью электронного аукциона. На участие в нем была подана лишь одна заявка. Цена контракта – 4,078 млн рублей. Машины должны быть поставлены в течение 30 дней. Срок гарантии – 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега, указано в опубликованном на сайте «Закупки» контракте.

Напомним, в конце 2022 года Орелтранссигнал получил три новые машины за 2,625 млн рублей, две за 2,661 млн – летом минувшего года. В конце 2019 купили сразу семь машин за 3,428 млн рублей.