В Орле прошёл новый рейд по мигрантам

Выявлено 91 административное правонарушение.

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, рейд проходил с 21 по 30 августа. Проверки велись в местах компактного проживания мигрантов, на строительных объектах и перерабатывающих производствах.

В итоге полиция выявила 91 административное правонарушение в сфере миграции. Нарушителям назначены штрафы. Шестеро из них будут выдворены за пределы России по решениям районных судов.

Кроме того, полиция выявила два факта организации незаконной миграции и пять случаев фиктивной регистрации иностранных граждан. Такие деяния предусматривают уже уголовную ответственность.

В проверках, кроме сотрудников МВД, участвовали представители ФСБ и Росгвардии. Ранее стало известно, что за первые семь месяцев этого года в области завели 27 уголовных дел, связанных с мигрантами.

На данный момент все иностранные граждане, прибывающие в Россию, должны становиться на миграционный учёт в течении семи рабочих дней. Исключение составляют граждане Таджикистана и Узбекистана (им даётся 15 дней), а также граждане Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии, которые приезжают в РФ с рабочими целями (30 дней).

ИА «Орелград»