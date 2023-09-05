В Орле бюджетники отдали бизнесмену 800 тысяч

Для этого пришлось вмешаться прокуратуре.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, обращение поступило во время предыдущего личного приёма прокурора Орловской области, посвящённого проблемам предпринимателей. Одно из бюджетных учреждений задолжало 800 тысяч рублей частной компании, выполнявшей муниципальный контракт.

Прокуратура внесла заказчику соответствующее представление. После этого предприятие погасило задолженность, причём сразу в полном размере. Права хозяйствующего субъекта были восстановлены.

Также сообщается, что сегодня прокурор Орловской области Алексей Тимошин провёл новый приём, где выслушал очередные жалобы орловских бизнесменов. Также в мероприятии участвовал региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин. Результаты рассмотрения обращений поставлены на контроль.

Такие приёмы проводятся ежемесячно. Ранее стало известно, что прокуратура добивается обустройства тротуаров в орловском райцентре.

ИА «Орелград»