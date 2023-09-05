Орловчанка погибла на пожаре этой ночью

Женщине было 69 лет.

Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, сигнал о возгорании поступил накануне в 23 часа 40 минут. Пожар произошёл в многоквартирном доме, в Орловском муниципальном округе в деревне Моховица на улице Молодёжной. Очаг возгорания находился в одной из квартир.

Когда пожарные прибыли на место, подъезд оказался уже заполнен дымом. Сотрудники МЧС приступили к ликвидации последствий происшествия.

В итоге в квартире выгорела одна комната, также огонь уничтожил предметы быта. На месте ЧП обнаружили тело женщины 1954-го года рождения.

«Предположительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при курении», — рассказали в МЧС.

С последствиями ЧП боролись общими силами – на месте работали сотрудники 2-й пожарно-спасательной части Орла и 22-й пожарно-спасательной части Знаменского района, а также врачи «Скорой помощи», полицейские, работники газовой службы.

Всего за последние сутки подразделения областного Управления МЧС выезжали на вызовы 21 раз, в том числе, девять раз на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»