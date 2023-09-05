В Орле запретили рекламу на мостах и заборах

Власти отредактировали городские правила благоустройства.

В Орле начали действовать обновленные правила благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования. Поправки были внесены депутатами горсовета, одобрившими проект, внесенный на их рассмотрение мэром Орла. В частности, документ дополнен разделом 12.1. «Типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории города Орла, и требования к таким рекламным конструкциям». Определены они были «в целях формирования благоприятной художественно-эстетической городской среды с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Орла». Под таким обликом документом понимаются архитектурно-художественные и градостроительные особенности фасадов зданий и территорий, формирующие внешний образ города.

Установка рекламных конструкций допускается только на основании выданного разрешения. Ответственность за безопасность и прочность креплений несут их владельцы. Конструкции должны соответствовать требованиям технического регламента и обеспечивать соблюдение градостроительных норм и правил. По новым правилам, на территории Орла допускается установка и эксплуатация рекламных конструкций следующих типов: отдельно стоящие рекламные конструкции и рекламные конструкции, размещаемые на зданиях и сооружениях.

Их установка на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Орловской области или муниципальной собственности, допускается только в соответствии со схемой, утвержденной администрацией города и предварительно согласованной с уполномоченным органом исполнительной власти Орловской области.

Что касается недопустимой рекламы, то в целях соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки отныне не допускается установка и эксплуатация следующих рекламных конструкций: на объектах культурного наследия, а также на их территориях; на мостах, путепроводах, тоннелях и эстакадах; на всех стационарных ограждениях, а также на ограждениях газонов; на объектах, занимаемых образовательными учреждениями, спортивными учреждениями, учреждениями здравоохранения, объектами социального обслуживания населения. В ситуации с крышной рекламой, не допускается более одной рекламной конструкции на здании или сооружении, за исключением торговых комплексов.

«Не допускается размещение рекламы в виде надписей, рисунков, нанесенных непосредственно на фасады зданий, на поверхность тротуаров, пешеходных дорожек, площадей, проезжей части автодорог, — говорится в документе. — Указанные требования к рекламным конструкциям на территории городского округа «Город Орел» применяются вне зависимости от владельца рекламной конструкции или формы собственности недвижимого имущества, к которому такая конструкция присоединена».

ИА «Орелград»