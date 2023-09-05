В Орловской области три школы открылись после капремонта

5.9.2023 | 11:13 Важное, Новости, Образование

Их привели в порядок перед Днём знаний.

Фото: t.me/Karlov_Aleksey

Как сообщает пресс-служба губернатора Орловской области, это Краснооктябрьская школа Мценского района, Дросковская школа Покровского района и Селезнёвская школа Новосильского района.

Ремонтные работы проводились в рамках программы «Модернизация школьных систем образования Орловской области». Также школам выделили средства на оснащение учебных классов. Общий объём финансирования программы составил 50,1 миллиона рублей. В основном, средства поступили из федеральной казны.

В ходе ремонтных работ в зданиях школ обновили фундаменты, кровлю, лестницы, окна и двери, а также системы жизнеобеспечения.

«В обновлённых школах царит приятная и уютная атмосфера, которую дополняет смех девчонок и мальчишек», — поделился своими впечатлениями глава департамента образования Орловской области Алексей Карлов, принимавший участие в открытии отремонтированных зданий.

К сожалению, главного «подарка» к 1 сентября – открытия здание новой школы на улице Зеленина в Орле – ученики и их родители так и не дождались. Строительство, которое продвигалось «с пробуксовками», затянулось. На данный момент предполагается, что этот объект сдадут уже в течении нового учебного года.

ИА «Орелград»


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