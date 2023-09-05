Орловские аграрии подвели пчеловодов

5.9.2023 | 13:16 Закон и порядок, Новости

Россельхознадзор уличил в нарушениях четыре предприятия.

Фото Управления ветеринарии Орловской области

Это АО «Заря», ООО «Дано», ООО «Хуторок» и ООО «Эко-продукт». Предприятия опубликовали в «Ливенской газете» уведомления о проведении химической обработки принадлежащих им полей, но сделали это с опозданием.

«Хозяйствующим субъектам объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований действующего законодательства в области безопасного применения пестицидов и агрохимикатов», — пояснили в пресс-службе регионального Управления ведомства. Уточняется, что предприятия нарушили требования части 1 статьи 16 закона «О пчеловодстве в Российской Федерации».

Согласно законодательным нормам, предупреждение размещается в СМИ не позднее чем за три дня до проведения работ. При этом информация адресуется жителям населённых пунктов, которые расположены на расстоянии до семи километров от границ земельных участков, запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами. Такие меры позволяют предотвратить массовое отравление пчёл.

ИА «Орелград»


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