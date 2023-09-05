В Орле дали салют в честь начала строительства кампуса

Сегодня в его фундамент заложили капсулу времени.

Об этом сообщает пресс-служба публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», которая отвечает за реализацию объекта.

Мероприятие проходило на Наугорском шоссе, где и появится кампус. В ней приняли участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов, гендиректор «Единого заказчика в сфере строительства» Карен Оганесян и губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Капсулу с пожеланиями для будущих студентов заложили в первый бетон будущего фундамента объекта. После мероприятия в воздух выстрелили залпы салюта в цветах российского триколора.

«Межвузовский кампус в Орле является составной частью большого проекта по созданию кампусов мирового уровня, реализуемого по поручению президента Владимира Путина. Его строительство даст импульс к развитию научного потенциала, привлечению талантливой и успешной молодежи региона и соседних субъектов, а также увеличению кадрового потенциала. Сегодня сделан важный шаг в развитии образования Орловской области», — высказался по итогам мероприятия Айрат Гатиятов.

Межвузовский кампус общей площадью около 60 тысяч квадратных метров объединит студентов и преподавателей шести вузов города. На его базе будут работать 32 научно-образовательных центра и лаборатории. Проект должен быть реализован в 2026 году.

Как пояснил гендиректор «Единого заказчика в сфере строительства», всю документацию по проекту планируется направить на рассмотрение в Главгосэкспертизу России в этом году.

ИА «Орелград»