В мэрии Орла признали проблемы с транспортом в Лужках

Для их ликвидации нужны дополнительные водители.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в связи с началом нового учебного года на ряде транспортных направлений прошли проверки. В центре внимания оказалась Силикатная улица, Выгонка и Лужки.

Наиболее сложная ситуация оказалась в Лужках. «Интервал движения составляет, в среднем, восемь минут (на маршрутах №1, №22 и №59), однако количество пассажиров превышает возможности перевозчика», — признали в городской администрации.

Глава городского комитета по организации транспортного обслуживания населения Алексей Шалиманов пояснил: «Мы рассчитываем увеличить количество единиц для обслуживания Лужков, техника для этого есть, но необходимы рабочие руки». В данный момент «Трамвайно-троллейбусное предприятие» приглашает всех желающих пройти обучение на водителя категории D. ТТП гарантирует трудоустройство с зарплатой от 30 до 90 тысяч рублей (в зависимости от выполнения плана).

Подробную информацию можно получить по телефонам (4862) 20-13-84 и (4862) 78-02-16.

ИА «Орелград»