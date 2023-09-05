В мэрии Орла признали проблемы с транспортом в Лужках

5.9.2023 | 13:00 Закон и порядок, Новости

Для их ликвидации нужны дополнительные водители.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Как рассказали в пресс-службе администрации города, в связи с началом нового учебного года на ряде транспортных направлений прошли проверки. В центре внимания оказалась Силикатная улица, Выгонка и Лужки.

Наиболее сложная ситуация оказалась в Лужках. «Интервал движения составляет, в среднем, восемь минут (на маршрутах №1, №22 и №59), однако количество пассажиров превышает возможности перевозчика», — признали в городской администрации.

Глава городского комитета по организации транспортного обслуживания населения Алексей Шалиманов пояснил: «Мы рассчитываем увеличить количество единиц для обслуживания Лужков, техника для этого есть, но необходимы рабочие руки». В данный момент «Трамвайно-троллейбусное предприятие» приглашает всех желающих пройти обучение на водителя категории D. ТТП гарантирует трудоустройство с зарплатой от 30 до 90 тысяч рублей (в зависимости от выполнения плана).

Подробную информацию можно получить по телефонам (4862) 20-13-84 и (4862) 78-02-16.

ИА «Орелград»


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