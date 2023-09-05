Орловское такси начало работать по новым правилам

Вступил в силу приказ регионального транспортного департамента.

В Орловской области с 1 сентября 2023 года начало действовать «Положение о порядке организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси». Соответствующий приказ 29 августа издал департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных программ. Основанием для реформы поступило принятие в июне 2023 года Закона № 2942-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Орловской области».

Одним из основных новшеств стало то, что вести контроль и учет в данной сфере власти доверили казенному учреждению «Орелтранссигнал». Оно будет вести реестр, выдавать таксистам и аннулировать разрешения. Перевозчики обязаны передавать в это учреждения сведения о водителях легковых такси, в том числе номер и дату выдачи водительского удостоверения, информацию о водительском стаже и о государстве, в котором выдано водительское удостоверение, дату заключения трудового договора с перевозчиком и др.

Отныне перевозчики также обязаны передавать в «Орелтранссигнал» сведения о перевозках пассажиров и багажа легковым такси, вносимые в журнал регистрации заказов легкового такси, а именно: номер заказа легкового такси; дата и время принятия заказа; дата выполнения заказа; адрес места прибытия легкового такси и адрес места окончания перевозки легковым такси; марка, модель и государственный регистрационный номер легкового такси, фамилия, имя и отчество (при наличии) водителя легкового такси; планируемое и фактическое время прибытия легкового такси и окончания перевозки легковым такси; способ направления заказа легкового такси и абонентский телефонный номер фрахтователя.

Напомним, что региональным законом о такси был установлен порядок ведения трех региональных реестров — перевозчиков легковым такси, легковых такси и служб заказа легкового такси. Кроме того, как сообщала пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, законом предусматривается возможность применения мер государственной поддержки перевозчиков, в том числе для стимулирования использования в качестве легкового такси электромобилей, легковых автомобилей с двигателями, работающими на газомоторном топливе, а также осуществления перевозок пассажиров из числа инвалидов, многодетных семей и иных категорий граждан.

«В сфере перевозок граждан давно необходимо было навести порядок, — так прокомментировал принятие закона спикер регионального парламента Леонид Музалевский. – Закон, прежде всего, направлен на обеспечение защиты интересов пассажиров и перевозчиков легковым такси. Впервые определяются права, обязанности и, что немаловажно, устанавливается ответственность служб заказа легкового такси — агрегаторов. Кроме того, запланирован переход к реестровой модели предоставления государственных услуг с цифровизацией процедур допуска к перевозкам легковым такси и контроля за такими перевозками».

ИА «Орелград»