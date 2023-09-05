Книгу Захара Прилепина о Степане Разине презентуют в Орле

Выставка книжных новинок организована в «Бунинке».

В Орловской областной библиотеке имени И.А. Бунина стартовала выставка новинок, которая продлится по 30 сентября 2023 года. Цикл таких мероприятий проходит под общим названием «Новые книги – новые знания». Организаторы предлагают читателям познакомиться с новыми книгами по фольклору, языкознанию и философии. Сентябрьская выставка, как обещают они, будет особенно интересна тем, кого влекут сокровища народной мудрости.

«Под редакцией Захара Прилепина вышла книга «Степан Разин в народном творчестве, искусстве и литературе», — говорят организаторы. — Степан Тимофеевич Разин – донской казак, предводитель знаменитого похода в Персию, в ходе которого им была одержана крупнейшая российская морская победа того столетия. Вождь восставшего крестьянства и казачества, сумевший в кратчайшие сроки подчинить колоссальные территории и установить там народную власть, как он себе ее представлял. Герой огромного количества народных песен, сказов, легенд, один из ключевых исторических персонажей русской классической поэзии».

В новом издании впервые предпринята попытка собрать и обобщить отображения образа Разина и его атаманов как в народной мифологии, так и в литературном наследии. Книга снабжена большим иллюстративным материалом, добавили в «Бунинке». Это далеко не единственная книжная новинка, с которой хотят познакомить орловцев. Например, книга доктора исторических наук А.В. Пыжикова представляет забытый труд В.В. Стасова «Происхождение русских былин», который не издавался более ста лет.

«Незадолго до своей кончины в 1906 году Владимир Васильевич Стасов посетовал на то, что ему не удалось выпустить свою работу «Происхождение русских былин» отдельным изданием, о чем его просили, начиная с 1868 года, когда публикация прошла в журнале «Вестник Европы», — говорят в «Бунинке». — На протяжении второй половины XIX века это сочинение было востребовано и пользовалось широкой популярностью…».

И вот теперь у орловцев появилась возможность познакомиться с этой книгой, причем первые 77 страниц посвящены жизни и творчеству Владимира Стасова. Остальная часть издания посвящена изучению памятников древнерусской поэзии, помогающему понять известные и малоизвестные былины. Данное издание — это большой исследовательский труд, который чрезвычайно полезен людям интересующимся фольклором и культурными корнями нашего народа, подчеркивают организаторы.

«Следующие две книги перенесут нас в сказку, — добавляют в библиотеке. — Автор книги, публицист, кандидат исторических наук, популяризатор удивительной русской народной культуры Жанна Андриевская, предлагает свой вариант прочтения и толкования русских народных сказок в издании «Тайны русских народных сказок: красны сказки не письмом, а красны смыслом». Валерий Байдин «Толкования на русские народные сказки. Заветы древней мудрости». В сборнике представлены избранные русские сказочные притчи. Эти мудрые и загадочные иносказания удивляют поэтичностью и позволяют постичь истины, на которых десятки веков строилась русская жизнь. Голосами далеких предков они проповедуют преданность отеческой вере, учат доброте, трудолюбию, проницательности и бесстрашию, повествуют о тайнах богатырской силы и духовных подвигах, без которых невозможно победить многоликое зло, обрести любовь и счастье. Автор основывается на многолетнем изучении старинных поверий и обрядов».

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»