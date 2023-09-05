Под Орлом самоуничтожилась «Газель»

Автомобиль перевернулся и сгорел.

ЧП случилось на трассе «Орёл – Тамбов» на 126-м километре (на территории Ливенского района). Об этом рассказали в Управлении МЧС по Орловской области.

Сигнал о происшествии поступил в службу спасения накануне в 15 часов 48 минут. На место выехали сотрудники 7-й пожарно-спасательной части Ливенского района.

«Водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля с последующим возгоранием», — рассказали в пресс-службе. Однако ЧП обошлось без погибших и пострадавших. Пожарные оперативно ликвидировали его последствия.

Теперь в причинах происшествия предстоит разобраться специалистам. Ранее стало известно, что этой ночью на пожаре погибла 69-летняя орловчанка.

ИА «Орелград»