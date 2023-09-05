В Орле в лицее №32 снова сменился директор

5.9.2023 | 12:04 Новости, Образование

Учреждение возглавила Оксана Малюгина.

Фото: vk.com/oreladm

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла. Предыдущий руководитель, Николай Трошин, проработал на директорской должности менее года.

Малюгина является Почётным работником сферы образования России. Она родилась в 1974-м году. Окончила ОГУ и получила квалификацию «учитель математики и физики», затем начала работать в лицее №32. В 2007-м году стала заместителем директора лицея по учебно-воспитательной работе.

Прежде чем стать директором, Оксана Малюгина прошла тестирование в Региональном центре оценки качества образования. Результат оказался достаточно высоким — 88,33%.

Предыдущий директор лицея, Николай Трошин, вступил в должность в ноябре минувшего года. На тот момент он как раз получил специальную награду на конкурсе «Учитель года России».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования