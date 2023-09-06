На Орловщине после капремонта открылся важный ФАП

Он обслуживает около тысячи человек.

Фельдшерско-акушерский пункт находится в Ливенском районе в селе Успенское. Это один из крупнейших ФАПов муниципального образования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Здание построено ещё в 1950-м году. Его общая площадь составляет около 147 квадратных метров. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» здесь сделали капитальный ремонт. Работы обошлись в 4,5 миллиона рублей.

В обновлённом здании находятся кабинеты для приёма взрослых и детей, смотровая, процедурная и прививочная, а также помещение для проведения физиопроцедур. Подрядчик отремонтировал кровлю, заменил все окна и двери, привёл в порядок входную группу, установил пандус.

Кроме того, в рамках проекта «ФАПтека» здесь открыли аптечный пункт.

ИА «Орелград»