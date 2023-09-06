На Орловщине после капремонта открылся важный ФАП

6.9.2023 | 17:10 Медицина, Новости

Он обслуживает около тысячи человек.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Фельдшерско-акушерский пункт находится в Ливенском районе в селе Успенское. Это один из крупнейших ФАПов муниципального образования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Здание построено ещё в 1950-м году. Его общая площадь составляет около 147 квадратных метров. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» здесь сделали капитальный ремонт. Работы обошлись в 4,5 миллиона рублей.

В обновлённом здании находятся кабинеты для приёма взрослых и детей, смотровая, процедурная и прививочная, а также помещение для проведения физиопроцедур. Подрядчик отремонтировал кровлю, заменил все окна и двери, привёл в порядок входную группу, установил пандус.

Кроме того, в рамках проекта «ФАПтека» здесь открыли аптечный пункт.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

ИА «Орелград»


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