В Орле у «Кванториума» перекладывают плитку

Проход рядом со зданием технопарка перекрыт.

Такая информация появилась в социальных сетях. Напомним, что здание открыли к 1 сентября. Перед этим интенсивные ремонтные работы шли не только внутри, но и рядом с ним. Уже после открытия многие горожане обратили внимание, что плитка рядом с «Кванториумом» уложена некачественно.

«Орловские новости» обратились за разъяснениями в городскую администрацию. «Перекладывают плитку, потому что были замечания от жителей, что она качалась. Посмотрели — действительно, качество было не очень хорошее. Сейчас принято решение плитку переложить заново и просыпать. Поэтому доступ там по-прежнему запрещен», — объяснили чиновники.

Планируется, что за год в «Кванториуме» дополнительное образование получат до 800 детей. Обучение будет вестись по шести направлениям.

ИА «Орелград»