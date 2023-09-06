Под Орлом сельхозпредприятие присвоило земли многодетных семей

О нарушениях рассказали СМИ.

Прокуратура Орловской области провела проверку по информации, опубликованной на сайте «Уездный город». Материал касался земельных участков, которые были формально выделены многодетным семьям, но фактически находились в распоряжении некоего сельхозпредприятия.

Информация подтвердилась. Прокуратура установила, что администрация Ливен предоставила эту землю многодетным семьям для застройки в марте этого года. Участки были сформированы на массиве, который до 2022-го года использовался данным предприятием, а затем вошёл в состав города.

Однако по факту предприятие продолжило использовать землю под свои нужды – как поле для сельскохозяйственных культур. Что, конечно, являлось нарушением действующего законодательства и следствием некачественного контроля за его деятельностью.

Также ведомство выяснило, что участки, которые предоставлялись гражданам, не обеспечены подъездными путями, а также реальной возможностью подключения к объектам коммунальной инфраструктуры.

По итогам проверки прокуратура внесла главе Ливен и руководителю предприятия представления об устранении нарушений федерального законодательства. Кроме того, компания привлечена к административной ответственности по статье «самовольное занятие земельного участка».

Также в суд было направлено заявление с требованием признать бездействие ливенской администрации незаконным и обязать её осуществить комплекс необходимых мероприятий. По нему уже вынесено положительное решение. Его исполнение также находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»