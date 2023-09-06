Наблюдатели оценят здоровье населения в Орловской области

Сегодня в регионе стартует выборочное федеральное статистическое наблюдение.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в период с 6 сентября по 3 октября 2023 года Федеральная служба государственной статистики проводит «Выборочное федеральное статистическое наблюдение состояния здоровья населения». Основанием для его проведения послужило постановление правительства страны, действующее с 2010 года. В соответствии с ним по всей стране периодически проводятся статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам. Кроме того, интервьюеры проводят мониторинг экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения.

В целом по стране текущим наблюдением будет охвачено 60 тысяч домохозяйств, расположенных во всех регионах. Непосредственно в Орловской области обследованию подлежат 405 домохозяйств, из них 243 – в городской местности. В частности, 108 домохозяйств будет обследовано в Орле, по 27 – в Ливнах и Мценске. Кроме того, наблюдение затронет жителей Мценского и Кромского районов, а также Орловского муниципального округа, где планируется обследовать по 54 домохозяйства.

Еще по 27 домохозяйств будет обследовано в Урицком, Покровском, Ливенском и Колпнянском районах. Отметим, что на период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками Управления МВД России по Орловской области. Результаты предназначены для мониторинга достижения показателей, обозначенных в указе президента РФ от 7 мая 2018 года, а также мониторинга реализации федеральных проектов «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья», входящих в состав национального проекта «Демография». Они будут использованы при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности.

«Наблюдение проводится на основе личного опроса членов домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства специально обученными представителями Орелстата (интервьюерами), — пояснили в ведомстве. — Перед проведением опроса они обязаны предъявить служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также проинформировать о целях и задачах наблюдения».

ИА «Орелград»