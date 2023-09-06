Назначен новый срок окончания работ на «Дворянке»

6.9.2023 | 18:10 Новости, Общество, Строительство

Теперь это первая декада октября.

Фото: vk.com/mwdowin

Такую информацию публикует «Орёлтаймс». Она прозвучала сегодня в ходе визита на спортплощадку спикера облсовета Леонида Музалевского и его первого зампреда Михаила Вдовина, а также представителей исполнительной власти. Ранее отремонтированный сквер должен был быть готов к 1 сентября.

По итогам визита Музалевский заявил, что облсовет берёт данный проект на еженедельный контроль. «Я крайне не удовлетворён количеством работников на объекте — их нужно увеличивать втрое! Недоволен переносом сроков сдачи», — пояснил спикер.

Также в ходе визита выяснилось, что ООО «ЭкоСити» отказывается принимать крупногабаритный мусор с данной строительной площадки. В итоге подрядчик (ООО «Элитный сад») вынужден искать другие варианты решения проблемы, что тоже негативно влияет на процесс.

«Находите перевозчиков. Работайте с Парахиным, чтобы он этот мусор оперативно принял», — обратился Музалевский к представителям городской администрации.

Напомним, что общая стоимость данных работ составляет около 121 миллиона рублей.

ИА «Орелград»


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