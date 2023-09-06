В Орле снова ограничат движение

6.9.2023 | 18:00 Новости, Общество

Это произойдёт 7 и 8 сентября.

Фото: yandex.ru/maps

О временных мерах рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Завтра, 7 сентября, с 8 до 11 часов будет прекращено движение и запрещена стоянка

  • на улице Ленина (от улицы Максима Горького до улицы Салтыкова-Щедрина)
  • и на площади Ленина (перед входом в здание правительства).

В пятницу, 8 сентября, на все сутки (с 00:00 до 23:59) аналогичные меры вводятся

  • на улице Плещеевской на участке от Наугорского шоссе до улицы Парижской Коммуны,
  • а также – в районе дома по Гостиной, 2, от улицы Гагарина до Красного моста.

ИА «Орелград»


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