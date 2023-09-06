В Орле снова ограничат движение

Это произойдёт 7 и 8 сентября.

О временных мерах рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Завтра, 7 сентября, с 8 до 11 часов будет прекращено движение и запрещена стоянка

на улице Ленина (от улицы Максима Горького до улицы Салтыкова-Щедрина)

и на площади Ленина (перед входом в здание правительства).

В пятницу, 8 сентября, на все сутки (с 00:00 до 23:59) аналогичные меры вводятся

на улице Плещеевской на участке от Наугорского шоссе до улицы Парижской Коммуны,

а также – в районе дома по Гостиной, 2, от улицы Гагарина до Красного моста.

ИА «Орелград»