Орловцев научат общаться с коллекторами по закону

Жителям региона расскажут о противодействии незаконным действиям сборщиков долгов.

Орловская область присоединилась к Всероссийской информационной акции по вопросам защиты прав граждан от неправомерных действий профессиональных взыскателей. Акция уже стартовала и продлится по 22 сентября 2023 года. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФССП России, в ее рамках запланированы тематические приемы граждан, горячие линии, интервью специалистов регионального ведомства по вопросам взаимодействия с коллекторами.

«При совершении любых неправомерных действий со стороны коллекторов, будь то звонки в неустановленное законом время, сообщения и письма агрессивного характера, или иное, рекомендуем жителям Орловской области обратиться в УФССП одним из следующих способов: посредством письменного обращения или в ходе личного приема, либо направить сообщение в электронном виде посредством «Интернет-приемной», функционирующей на официальном сайте УФССП», — говорят в ведомстве.

Жаловаться на незаконные действия коллекторов можно также по официальному адресу электронной почты Управления ФСПП или по телефонам: (486-2) 72-52-80, 72-62-60. Как отмечают приставы, если коллекторы пытаются попасть в дом должника, аргументируя это необходимостью описать и изъять имущество, или угрожают причинением ему или его родственникам причинением вреда, необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

«Помните, наложение ареста на имущество должника с составлением «Акта о наложении ареста на имущество должника» осуществляется только судебным приставом-исполнителем в соответствии с полномочиями, которые он получает на основании вступившего в законную силу судебного акта, — уточнили ранее в ведомстве. — Коллекторы к этому процессу не имеют никакого отношения! Если коллектор требует внести платеж не на счет в банке, а отдать ему наличными, в данном случае может иметь место факт вымогательства и злоупотребления служебными полномочиями (можно подать заявление в полицию)».

Кроме того, пожаловаться в Роскомнадзор можно, если коллектор разглашает персональные данные должника без его согласия. При обращении в УФССП необходимо «зафиксировать правонарушение посредством видео-аудиозаписи, фотографий текстовых сообщений и детализации телефонных разговоров». По возможности, следует указать дату и время совершения противоправных действий со стороны сотрудников коллекторских агентств.

ИА «Орелград»