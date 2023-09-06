Объемы строительства в Орле упали почти на 30 процентов

Строительная деятельность в регионе в сопоставимой оценке минусует к уровню прошлого года.

В Орловской области объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», за январь-июль 2023 года составил 16,5 миллиарда рублей, или 72,1 процента (в сопоставимой оценке) к аналогичному периоду предыдущего года. Непосредственно в июле 2023 года он превысил 2,8 миллиарда рублей, что составило 82,7 процента к показателю июля 2022 года. Такие данные приводит Орелстат, опубликовавший оперативный доклад о социально-экономическом развитии региона.

«С начала текущего года организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства и с численностью работников свыше 15 человек, выполнено работ по договорам строительного подряда и хозяйственным способом на сумму 4,677 миллиарда рублей, что меньше объема прошлого года на 34,6 процента (в сопоставимых ценах)», — говорится в документе статистиков.

В целом в январе-июле 2023 года в Орловской области было введено в действие 766 зданий жилого и нежилого назначения общей площадью 249,6 тысячи квадратных метров. Из них 732 здания оказались жилого назначения, их общая площадь составляет 228,5 тысячи квадратных метров. Еще 28 зданий общей площадью 21,1 тысячи квадратных метров – нежилого назначения. В частности, в этом году в регионе было построено три промышленных здания общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров, восемь сельскохозяйственных зданий общей площадью 9,1 тысячи «квадратов», а также три коммерческих здания, одно учреждение здравоохранения и 13 других нежилых зданий.

ИА «Орелград»