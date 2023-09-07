В Орле 25 человек снова сдадут ЕГЭ

Для проведения экзаменов задействовано около 40 работников.

В Орловской области стартовала сдача единого государственного экзамена в дополнительный сентябрьский период. Как пояснили в Орловском региональном центре оценки качеств образования, для проведения этого ЕГЭ был организован один пункт проведения экзамена (ППЭ) на базе Некрасовской школы-интерната. Всего в организации и проведении дополнительного ЕГЭ задействовано около 40 работников. При этом участниками испытаний станут всего 25 человек.

Напомним, стать участниками экзаменов в дополнительный период имеют право обучающиеся, не прошедшие ГИА-11 или не явившиеся на экзамены в основной период. Дополнительный период стартует с экзамена по русскому языку, который решили сдать четыре человека. В экзамене по математике базового уровня планируют участвовать 22 человека. Дополнительный период закончится 19 сентября резервным днем, когда можно будет сдать русский язык или базовую математику.

«Мониторинг хода экзаменов осуществляют общественные наблюдатели, в ППЭ организовано онлайн видеонаблюдение, печать и сканирование экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ. Важно, чтобы экзамены в дополнительные сроки прошли на высоком организационном уровне, прозрачно и объективно», – отметил директор Регионального центра Дмитрий Логутеев.

Напомним, что с 1 сентября 2023 года вступил в силу новый порядок проведения ГИА-11. Изменения призваны усовершенствовать процедуры проведения как самих экзаменов, так и итогового сочинения (изложения). В частности, новыми правилами изменена дополнительная дата проведения сочинения: вместо первой рабочей среды мая теперь это вторая среда апреля. В части подготовки к ГИА-11 предусмотрена возможность изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный и наоборот.

Участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет теперь предусмотрено только в резервные сроки основного периода проведения экзаменов. Кроме того, сокращены сроки обработки и проверки экзаменационных работ по информатике с четырех до двух календарных дней, исключена норма о необходимости выделять в ППЭ отдельные помещения для представителей средств массовой информации и общественных наблюдателей. Также регламентированы случаи опоздания участников экзаменов и порядок действий лиц, привлекаемых к организации и проведению экзаменов, при опозданиях и неявке участников.

ИА «Орелград»