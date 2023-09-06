Выставка в память о Зое Космодемьянской открылась в Орле

Мероприятие под названием «Подвиг Зои» приурочено к 100-летию со дня ее рождения.

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. Бунина заработала выставка «Подвиг Зои», которая продлится по 20 сентября 2023 года. Как пояснили организаторы, мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской (1923-1941 гг.), которое отмечается 13 сентября. В состав экспозиции включены книги и периодические издания, посвященные жизни и подвигу этой отважной девушки.

«Зоя Космодемьянская! Это имя – легенда, — говорят в областной библиотеке имени Бунина. — Впервые о ней рассказал корреспондент газеты «Правда» Петр Лидов в своем очерке «Таня», опубликованном 27 января 1942 года. В период оккупации Московской области, немецкими солдатами в деревне Петрищево была повешена девушка, назвавшая себя Таней. Позднее выяснилось, что это была девушка-партизанка из Москвы Зоя Анатольевна Космодемьянская. Она была схвачена во время выполнения боевого задания. Над девушкой жестоко издевались, пытали, но получить сведения от нее не смогли. В первых числах декабря 1941 года она была повешена».

Пожалуй, нет в нашей стране такого человека, который не знал бы имя Зои Космодемьянской. Она выросла в обычной советской семье, и уже в юном возрасте показала свою смелость и решимость. Ее имя, ее подвиг стали одним из символов сопротивления фашизму во время Великой Отечественной войны. Через много лет в деревне, где прошла казнь, был установлен памятник Зое, многие люди из разных стран мира приходят, чтобы поклониться ей. Кстати, ей первой среди женщин было присвоено звание «Герой Советского Союза».

«Авторы статей констатируют, что подвиги героев бессмертны, — подчеркивают организаторы, комментируя состав экспозиции. — Они живут в памяти поколений, становятся символом мужества, горячей любви к Родине, готовности к ее защите».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»