Облизбирком оценил готовность к выборам губернатора

Вопрос о готовности даже был внесен в повестку дня заседания комиссии.

«Избирательными комиссиями Орловской области выполнены необходимые действия по подготовке и проведению выборов в установленные законодательством сроки, а во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления Орловской области созданы необходимые условия для реализации избирательных прав граждан Российской Федерации», — об этом сообщила прессе председатель облизбиркома Лилия Пиняева.

Официально это заявление будет подтверждено постановлением облизбиркома. Напомним, что выборы губернатора состоятся 10 сентября, в Единый день голосования. Сама процедура голосования на территории региона стартует 8 сентября, она растянется на три дня. Однако на отдельных территориях оно уже прошло. Как сообщили в облизбиркоме, в Дагестане на экстерриториальном избирательном участке проголосовали сотрудники орловской полиции, которые находятся там в служебной командировке.

Они обладают активным избирательным правом, то есть правом голосовать на выборах губернатора Орловской области. Но поскольку правоохранители сейчас находятся за пределами региона, и у них нет возможности в один из трех официальных дней голосования приехать на свою малую родину, Избирательной комиссией Орловской области специально для них был образован экстерриториальный избирательный участок.

То же самое касается орловских военнослужащих и добровольцев, которые сейчас по долгу службы и велению сердца выполняют боевые задачи за пределами Орловской области. Им также предоставлена возможность проголосовать на выборах орловского губернатора. Данные протоколов экстерриториальных избирательных участков после их подписания членами экстерриториальных УИК будут переданы по техническим каналам связи в Орловскую область и учтены при подведении итогов голосования.

Не остались в стороне и другие выборы. Так, по данным облизбиркома, 1, 2, 3 и 4 сентября избиратели ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей принимали участие в голосовании на выборах депутатов законодательного органа своих регионов на двух избирательных участках в Орловской области, образованных избирательными комиссиями новых субъектов Российской Федерации.

ИА «Орелград»