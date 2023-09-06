Орловчанку задержали с партией мефедрона

Подозреваемой 30 лет.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, женщину задержали в Советском районе в прибрежной зоне. Это местная жительница 1992-го года рождения. При себе она имела 22 свёртка с подозрительным веществом.

Экспертиза показала, что это мефедрон. Общая масса партии составила 10,82 грамма. Полицейские установили, что наркотическое средство предназначалось именно для сбыта бесконтактным способом (в виде «закладок») на территории нашего региона.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей вменяется покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (статья 228.1 УК РФ, часть 3 статья 30 и часть 4).

Подозреваемая задержана. В рамках дела проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия.

ИА «Орелград»