Орловчанку задержали с партией мефедрона

6.9.2023 | 15:00 Закон и порядок, Новости

Подозреваемой 30 лет.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, женщину задержали в Советском районе в прибрежной зоне. Это местная жительница 1992-го года рождения. При себе она имела 22 свёртка с подозрительным веществом.

Экспертиза показала, что это мефедрон. Общая масса партии составила 10,82 грамма. Полицейские установили, что наркотическое средство предназначалось именно для сбыта бесконтактным способом (в виде «закладок») на территории нашего региона.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей вменяется покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (статья 228.1 УК РФ, часть 3 статья 30 и часть 4).

Подозреваемая задержана. В рамках дела проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования