В Орле на аэропорте «Южный» не будет ПВО

6.9.2023 | 16:05 Новости, СВО

Об этом сообщили в областной администрации.

Слухи о том, что аэропорт переоборудуют под нужды противовоздушной защиты, стремительно распространились в социальных сетях. Такая возможность развития событий обеспокоила многих пользователей. Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что именно в Орловской области обустраивают военный аэропорт, который защитит российскую столицу от боевых беспилотников.

«Орёлтаймс» обратился в администрацию Орловской области с официальным запросом и получил ответ – отрицательный.

«Аэропорт «Южный» к названной мэром г. Москвы С. Собяниным территории под размещение ПВО для отражения атак беспилотников на Москву отношения не имеет», — сообщается в документе. Бумага подписана начальником Мобилизационного управления Орловской области Николаем Дорогавцевым.

Отметим, что ещё за несколько дней до выступления Сергея Собянина губернатор Андрей Клычков во время одного из прямых эфиров рассказал, что в Орловском муниципальном округе создаётся городок для военнослужащих. Его обустраивают в деревне Малая Куликовка на аэродроме. По словам Клычкова, объект создаётся по договорённости с московским градоначальником и для обеспечения безопасности.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования