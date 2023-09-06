В Орле на аэропорте «Южный» не будет ПВО

Об этом сообщили в областной администрации.

Слухи о том, что аэропорт переоборудуют под нужды противовоздушной защиты, стремительно распространились в социальных сетях. Такая возможность развития событий обеспокоила многих пользователей. Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что именно в Орловской области обустраивают военный аэропорт, который защитит российскую столицу от боевых беспилотников.

«Орёлтаймс» обратился в администрацию Орловской области с официальным запросом и получил ответ – отрицательный.

«Аэропорт «Южный» к названной мэром г. Москвы С. Собяниным территории под размещение ПВО для отражения атак беспилотников на Москву отношения не имеет», — сообщается в документе. Бумага подписана начальником Мобилизационного управления Орловской области Николаем Дорогавцевым.

Отметим, что ещё за несколько дней до выступления Сергея Собянина губернатор Андрей Клычков во время одного из прямых эфиров рассказал, что в Орловском муниципальном округе создаётся городок для военнослужащих. Его обустраивают в деревне Малая Куликовка на аэродроме. По словам Клычкова, объект создаётся по договорённости с московским градоначальником и для обеспечения безопасности.

ИА «Орелград»