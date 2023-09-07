Число привитых от кори орловчан превысило тысячу

Также в регионе началась иммунизация от гриппа.

«Прививочная кампания по проведению подчищающей иммунизации против кори» стартовала на Орловщине ещё в апреле этого года. На данный момент прививки сделал 1071 человек (в том числе 201 несовершеннолетний). Такую информацию сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

Кроме того, в регионе уже начали делать прививки против гриппа. Ранее стало известно, что на Орловщину прибыла первая партия вакцины. Это около 100 тысяч доз препарата «Совигрипп» и 12 тысяч доз препарата «Ультрикс». Кроме того, в область привезли ещё 32 тысячи доз «Ультрикса», но уже предназначенного не для взрослых, а только для детей.

Как сообщают «Вести-Орёл», медики ожидают, что в этом году вирус гриппа будет мощным. Однако время на иммунизацию ещё есть – начало сезона заболеваемости ожидается в ноябре.

Записаться на прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства по телефону или через регистратуру.

ИА «Орелград»