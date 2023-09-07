В Орле подрядчик подозревается в хищении 2 миллионов рублей

Они выделялись на благоустройство двора в Северном районе.

На данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу. В ближайшее время его рассмотрит Советский районный суд. Подрядчику предъявлено обвинение по статье «мошенничество».

Согласно текущей версии, представители компании внесли заведомо неверные сведения в акты выполнения работ. Подрядчик заявил, что задачи выполнены полностью, в соответствии со сметной документацией. В итоге ему необоснованно перечислили свыше 2 миллионов рублей.

Фактически строительные работы были выполнены с низкими нормативными показателями и не в полном объёме. В частности, оказалась нарушена технология укатки асфальтобетонного покрытия. В близком будущем это может привести к преждевременному разрушению асфальта.

Известно, что муниципальный контракт заключался в январе 2021 года.

Ранее прокуратура Орловской области предъявила претензии учреждениям и гражданам, по вине которых в Ливнах участки, предназначенные для многодетных семей, фактически использовались местным агропредприятием.

ИА «Орелград»