Отремонтированный участок трассы «Орёл-Тамбов» открыли для проезда

Он находится в Орловском муниципальном округе.

Ремонт шёл на участке длиной шесть километров. Территория находится рядом с посёлками Куликовский, Телецентр, Малая Куликовка и селом Грачёвка.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, данный отрезок федеральной трассы Р-119 имеет важнейшее значение. Он служит для пропуска транзитного транспорта Орловской, Липецкой и Тамбовской областей, а также обеспечивает доступ к областным центрам с магистралей М-4 «Дон» и М-6 «Каспий».

На участке выполнено расширение и усиление дорожной одежды, отремонтировано 11 примыканий и пересечений, построено 11 новых водопропускных труб. Также здесь укреплены откосы и обочины, устроены дополнительные скоростные и накопительные полосы, линии искусственного электроосвещения. На трассе установлены новые дорожные знаки и барьерное ограждение.

Кроме того, в рамках ремонта для местных жителей оборудовали десять автобусных остановок и пешеходные тротуары с перильным ограждением. Также в населённых пунктах установлены тактильные указатели (для людей с ограниченными возможностями здоровья).

Ожидается, что благодаря ремонту максимальная пропускная способность дороги увеличится до 60 тысяч единиц транспорта в сутки.

ИА «Орелград»