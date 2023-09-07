День грамотности в Орле отметили по-французски

Для жителей города подготовили выставку «Je lis en francais».

В Орловской областной библиотеке имени Бунина подготовили выставку под названием «Je lis en francais». Организаторы пояснили, что она посвящена Международному дню грамотности, который по всему миру, в том числе и в России, отмечают 8 сентября. Этот праздник напоминает о важности получения и совершенствования знаний, считают в библиотеке. Человечество всегда должно стремиться к тому, чтобы все люди были образованными.

Выставка пройдет по 18 сентября 2023 года в отделе документов на иностранных языках. В экспозиции представлены разные учебные пособия на французском языке. Кроме того, можно ознакомиться с адаптированной и оригинальной литературой на указанном языке. Речь идет о книгах стихов французских поэтов, песенках, считалочках и занимательных рассказах, которые «содержат характерную французскую речь».

«Грамотность необходимо развивать как в родном языке, так и в иностранном, — отмечают в областной библиотеке имени Бунина. Важно помнить, что при изучении иностранных языков все основы, в том числе грамотность, закладываются на начальном этапе. Для того чтобы детям было интересно изучать язык и погружаться в культуру страны изучаемого языка, существует множество пособий, которые включают в себя разные виды деятельности».

Организаторы также напоминают о том, что Международный день грамотности конкретно в России уже имеет свои уникальные национальные традиции. Прежде всего, он способствовал появлению целого набора разнообразных диктантов, которые в добровольном порядке может написать любой желающий. На протяжении уже нескольких лет россияне имеют возможность проверить или освежить свои знания по разным дисциплинам. Кроме того, традиционно в День грамотности образовательные учреждения рассказывают о своей работе, а библиотеки организуют книжные выставки.

ИА «Орелград»