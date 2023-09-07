Строительство ДК под Орлом заинтересовало ФАС

Комиссия Управления завершает рассмотрение дела против администрации Орловского округа.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области почти завершила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного весной этого года в отношении администрации Орловского муниципального округа. Она готовится к вынесению заключения, после чего будет объявлено итоговое решение. Участникам спора предложено представить свои последние пояснения.

В своем последнем определении комиссия указала, что усматривает в действиях окружной администрации признаки нарушения антимонопольного законодательства при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по строительству Баклановского сельского дома культуры. И теперь антимонопольщиков интересует, кто именно из чиновников составлял конкурсную документацию и проводил тендер. Это необходимо для возможного привлечения виновного к административной ответственности.

Напомним, что жалобу подал индивидуальный предприниматель. Из нее следует, что весной окружные власти объявили о проведении закупки. Победитель получал право на строительство Баклановского сельского дома культуры в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда», который входит в состав национального проекта «Культура». Начальная максимальная цена контракта составила 66,257 миллиона рублей. На конкурс была подана только одна заявка, от компании из Курска, она и получила контракт. Работы должны были занять около года.

Однако ИП в своей жалобе в антимонопольную службу указал, что чиновники при проведении аукциона включили в документацию требование о поставке оборудования, технологически и функционально не связанного с предметом закупки. Напомним, что таковым является строительство ДК, и перечень строительно-монтажных работ приведен в первой части конкурсной документации. А во второй части указан длинный перечень оборудования, которое тот же подрядчик, который строит ДК, обязан поставить в учреждение. В него включена мебель, включая барный стул, люксовый бильярдный стол и даже деревянные шахматные фигуры. ИП указал, что перечисленные в проекте сметы товары на самом деле не являются оборудованием, поскольку «они выполняют заложенную в них функцию самостоятельно». Антимонопольщики также пришли к выводу о том, что закупаемые объекты образуют разные товарные рынки, не обладают родовыми и однородными признаками, не связаны функционально и технологически между собой.

Иными словами, кто-то в силу специфики своей деятельности может построить здание, но не может поставить мебель, поскольку это не его сфера деятельности. А поставщик мебели, наоборот, не сможет возвести ДК, ведь он не строитель. Круг тех организаций, которые способны сделать и то, и другое, мягко говоря, невелик. Поэтому комиссия пришла к выводу, что объединение в одну закупку строительных работ и поставки мебели приводит или может привести к необоснованному ограничению количества участников закупки. Значит, есть признаки ограничения конкуренции, что запрещено законом. Добавим, что окончательно решение будет вынесено в конце октября.

ИА «Орелград»