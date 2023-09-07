Досрочное расселение аварийного жилья в Орле узаконили

Анонсированное властями региона решение получило официальный статус.

Как уже рассказывал «Орелград», 4 сентября на заседании регионального правительства был обсужден ход реализации областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда». Ее действие было рассчитано на 2019-2025 годы. Речь идет о 137 многоквартирных домах, которые были признаны аварийными в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.

Однако участники заседания отметили, что расселение идет опережающими темпами, поэтому было обещано завершить программу досрочно, не в 2025 году, а уже в 2023 году. В пресс-службе губернатора напомнили о том, что правительство страны приняло решение о выделении Орловской области более 1 миллиарда рублей сверхлимитных средств для досрочного завершения программы переселения.

На следующий день после заседания, то есть 5 сентября, правительство региона фактически узаконило анонсированное решение. Было издано постановление о внесении изменений в региональную адресную программу. Финальный этап в документе действительно перенесен на 2023 год. Кстати, в текущем году участниками программы являются города Орел, Мценск и Ливны, а также Малоархангельский район.

Согласно обновленным целевым индикаторам, досрочный этап 2023 года предусматривает переселение 878 человек, расселение 11 672,69 квадратных метров жилых помещений в аварийных домах. Расселению подлежат 137 аварийных жилых домов. А всего за период реализации программы запланировано переселение 3207 человек, проживающих на общей аварийной площади 45 412,17 квадратных метров.

Общий объем финансирования теперь составляет 3,648 миллиарда рублей, в том числе на досрочный этап 2023 – 1,478 миллиарда рублей. Совокупные субсидии на долевое финансирование за счет средств федерального Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составят 2,672 миллиарда рублей. В настоящее время уже ведется закупка квартир.

«Досрочное завершение программы 2019-2025 годов позволит перейти к реализации новой программы расселения граждан из аварийного жилья. В настоящее время в перечне домов новой программы – 85 многоквартирных домов общей площадью более 49 тысяч квадратных метров», — пояснили в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»