В Орле ищут уборщика старогодных шпал за большие деньги

Объявлен тендер на уборку отслуживших свой срок железнодорожных шпал.

В Орловской области железнодорожники объявили о проведении открытого конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Предметом торгов является право заключения договора на оказание услуг по сбору бывших в употреблении деревянных шпал, негодных к повторной укладке в путь. Сделать это необходимо в целях их дальнейшего обезвреживания и утилизации в границах Московской железной дороги.

Закупка осуществляется для нужд Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД». Несмотря на то, что принять в ней участие может малый и средний бизнес, максимальное значение цены договора установлено в солидном размере – 24,362 миллиона рублей. Антидемпинговые меры предусмотрены. Организатор поясняет, что демпинговой считается цена, сниженная по отношению к цене договора без учета НДС, установленной в техническом задании документации о закупки на 25 процента и более.

В данном случае при проведении закупки применяются следующие антидемпинговые меры: требование о предоставлении участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер, установленный в конкурсной документации в 1,5 раза, но не менее чем размер аванса; при оценке по критерию «цена договора» заявки, содержащие предложение демпинговой цены, оцениваются в особом порядке. Кстати, размер обеспечения заявки составляет 406 040 рублей, размер обеспечения исполнения договора – 609 060 рублей. Участник закупки должен иметь разрешительные документы на право осуществления деятельности, предусмотренной конкурсной документацией. В частности, нужна лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.

Победитель тендера должен будет транспортировать деревянные шпалы, негодные к повторной укладке в путь, специально оборудованными и снабженными специальными знаками транспортными средствами. При этом погрузка шпал в транспортные средства, предоставленные исполнителем, производится силами и за счет средств заказчика. Права собственности, владения, пользования и распоряжения на соответствующую партию шпал, а также все экологические риски, связанные с ними, переходят от заказчика к исполнителю с даты подписания соответствующего акта.

Прописаны и требования к безопасности услуг. Так, подрядчик должен иметь разрешения природоохранных, санитарно-эпидемиологических органов на применение оборудования и технологии по обезвреживанию и утилизации шпал. Ответственность за соблюдение законодательства в этой области подрядчик несет с момента, когда ему по акту будут переданы «старогодные шпалы для дальнейшего обезвреживания или утилизации».

ИА «Орелград»