Орловцев лишили горячей воды на неделю

Также по ряду адресов отключили электричество.

Подробности рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Горячая вода отключена до ближайшей среды – 13-го сентября (до 17 часов) – по следующим адресам:

улица Весёлая, 12, 13, 21, 24, 25,

улица Генерала Родина, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 60-А, 62,

улица Генерала Жадова, 2.

По информации АО «Орёлгортеплоэнерго», неудобства связаны с очередными ремонтными работами.

Кроме того, в связи с деятельностью по техническому обслуживанию электрических сетей, часть домов в Орле лишилась и света. В АО «Орелоблэнерго» пообещали вернуть электричество сегодня в полдень на

улицу Новосильскую, 9, 11,

в переулок Новосильский, 1, 3,

на улицу Пушкина, 24,

на улицу Карачевскую, 68-А, 68-Б, 68-В, 68-Г, 68, 72.

С 14 до 17 часов электричества не будет

на улице Покровской, 28,

на улице Набережная Дубровинского, 86, 90.

Все отключения являются плановыми.

ИА «Орелград»