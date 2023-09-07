Орловцев лишили горячей воды на неделю

Также по ряду адресов отключили электричество.
Подробности рассказали в пресс-службе администрации Орла.
Горячая вода отключена до ближайшей среды – 13-го сентября (до 17 часов) – по следующим адресам:
- улица Весёлая, 12, 13, 21, 24, 25,
- улица Генерала Родина, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 60-А, 62,
- улица Генерала Жадова, 2.
По информации АО «Орёлгортеплоэнерго», неудобства связаны с очередными ремонтными работами.
Кроме того, в связи с деятельностью по техническому обслуживанию электрических сетей, часть домов в Орле лишилась и света. В АО «Орелоблэнерго» пообещали вернуть электричество сегодня в полдень на
- улицу Новосильскую, 9, 11,
- в переулок Новосильский, 1, 3,
- на улицу Пушкина, 24,
- на улицу Карачевскую, 68-А, 68-Б, 68-В, 68-Г, 68, 72.
С 14 до 17 часов электричества не будет
- на улице Покровской, 28,
- на улице Набережная Дубровинского, 86, 90.
Все отключения являются плановыми.
ИА «Орелград»