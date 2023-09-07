Орловским больницам передали 12 автомобилей «Скорой помощи»

Церемония состоялась сегодня утром.

Торжественная передача ключей прошла на площади Ленина. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Новые автомобили «Скорой помощи» пополнят автопарки районных больниц. Ключи вручили главным врачам Дмитровской, Знаменской, Колпнянской, Краснозоренской, Нарышкинской и Троснянской ЦРБ.

Также «Скорую помощь» передали в Орловскую областную клиническую больницу. Кроме того, это учереждение получило ещё и один реанимобиль.

Техника для медицинских учреждений была закуплена на средства федерального бюджета. Ранее сообщалось, что медикам планируют передать 11 машин.

ИА «Орелград»