Контракт на благоустройство «Дворянского гнезда» приостановлен

Об этом сообщили в администрации Орла.

Приостановка связана с задержкой поставки материалов. Об этом сообщают «Орловские новости». В то же время городские власти официально поставили перед подрядчиком задачу ускорить работы. Так как на данный момент исполнение муниципального контракта ещё не завершено, штрафные санкции на исполнителя налагаться не будут.

Также в администрации Орла рассказали об изготовлении новой ротонды: «Её элементы готовы на 90%. Идёт монтаж основания бетоном и уплотнение песком».

Накануне стало известно, что открытие обновлённого сквера «Дворянское гнездо» перенесли на первую декаду октября. На объекте побывали руководители Орловского областного Совета народных депутатов, а также представители городской администрации. Спикер облсовета Леонид Музалевский остался недоволен многим из увиденного.

Благоустройством сквера занимается ООО «Торгово-Строительная Компания Элитный сад» из Брянской области. Работы обойдутся бюджету примерно в 121 миллион рублей.

ИА «Орелград»