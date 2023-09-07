Контракт на благоустройство «Дворянского гнезда» приостановлен

7.9.2023 | 10:50 Важное, Новости, Общество

Об этом сообщили в администрации Орла.

Фото: vk.com/mwdowin

Приостановка связана с задержкой поставки материалов. Об этом сообщают «Орловские новости». В то же время городские власти официально поставили перед подрядчиком задачу ускорить работы. Так как на данный момент исполнение муниципального контракта ещё не завершено, штрафные санкции на исполнителя налагаться не будут.

Также в администрации Орла рассказали об изготовлении новой ротонды: «Её элементы готовы на 90%. Идёт монтаж основания бетоном и уплотнение песком».

Накануне стало известно, что открытие обновлённого сквера «Дворянское гнездо» перенесли на первую декаду октября. На объекте побывали руководители Орловского областного Совета народных депутатов, а также представители городской администрации. Спикер облсовета Леонид Музалевский остался недоволен многим из увиденного.

Благоустройством сквера занимается ООО «Торгово-Строительная Компания Элитный сад» из Брянской области. Работы обойдутся бюджету примерно в 121 миллион рублей.

ИА «Орелград»


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