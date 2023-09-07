Орловцы проголосовали на выборах губернатора в зоне СВО

Для них организовали специальный участок.

Об этом рассказали в региональной избирательной комиссии. Известно, что участок был создан на территории Луганской Народной Республики. Здесь находятся военнослужащие из Орловской области. Ещё один экстерриториальный участок организован в Дагестане, по ещё одному месту службы наших земляков.

«Голос наших воинов звучит по-особенному, имеет важное значение не только для родных и близких, но имеет большой вес для нас, для жителей региона. И именно от наших воинов сегодня зависит будущее всего народа России», — отметили в облизбиркоме.

Накануне во время прямого эфира из Парка Победы губернатор Андрей Клычков также упомянул о голосовании в зоне проведения специальной военной операции. Он отметил, что интерес орловских военнослужащих к выборам оказался высоким. Инициатива о создании участка исходила от них самих.

Напомним, что основная часть выборов губернатора Орловской области (на территории самого региона) пройдёт с 8 по 10 сентября.

ИА «Орелград»