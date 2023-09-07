В сфере применения пестицидов вскрыты сотни нарушений

В Орле обсудили вопросы противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в Орле прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Орловской области. Его в режиме видеоконференцсвязи провел заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Члены комиссии обсудили вопросы контроля в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Основным докладчиком по данной теме стал руководитель ТУ Россельхознадзора Евгений Черный.

Краткую версию его доклада приводит пресс-служба ведомства. Из него следует, что в текущем году в указанной сере было проведено 428 контрольно-надзорных мероприятий, причем в основном это были мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами. По их результатам было выявлено 421 нарушение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов.

Евгений Черный подробно перечислил наиболее распространенные виды нарушений. Прежде всего, это отсутствие должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок. Также специалист назвал применение пестицидов, не зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, и применение средств защиты растений на культуре, на которой не предусмотрено применение таких препаратов. В список «популярных» нарушений включено и превышение дозировки применения препаратов и остаточного количества пестицидов в сельскохозяйственной продукции.

Докладчик подчеркнул, что на постоянной основе в регионе проводятся и профилактические мероприятия, целью которых является пресечение возможных нарушений в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Всего специалистами ТУ Россельхознадзора в этом году проведено уже 393 консультирования и 49 профилактических визитов, объявлено 376 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Особое внимание в докладе было уделено необходимости регистрации и работе хозяйствующих субъектов в информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС «Сатурн»). Она была введена в промышленную эксплуатацию 1 сентября 2022 года. Эта система содержит сведения обо всех участниках оборота пестицидов и агрохимикатов, местах применения, хранения средств защиты растений, способах и дозировке вносимых препаратов и многое другое.

«Каждый сельхозтоваропроизводитель должен быть зарегистрирован в ФГИС «Сатурн», отражать в ней все операции по обращению с пестицидами и агрохимикатами, — напомнили в пресс-службе губернатора. — В настоящее время в информационной системе зарегистрировано 824 из 840 участников оборота пестицидов и агрохимикатов, более 20,5 тысячи площадок – земельных участков, на которых применяются пестициды и агрохимикаты, а также складов для хранения и реализации продукции».

ИА «Орелград»