В Орле могут появиться специалисты по истории СВО

7.9.2023 | 10:00 Новости, Образование, СВО

Желающие педагоги могут пройти бесплатные курсы повышения квалификации.

Фото: vk.com/lezhnevs31

Автономная некоммерческая организация «Агентство поддержки государственных инициатив» начинает реализацию образовательной программы повышения квалификации «Актуальные вопросы истории России в современных реалиях». Об этом сообщает Образовательный портал Орловской области. Цель программы заключается в подготовке педагогических кадров для организации информационной работы, касающейся разъяснения причин и задач специальной военной операции.

Программа запускается в целях реализации одного из пунктов перечня поручений президента Владимира Путина от 29 января 2023 года. Обучение предусматривает изучение основных причин и исторического контекста специальной военной операции, хронологии ее проведения. Особое внимание уделяется педагогическим стратегиям и методам работы с обучающимся в новых условиях. Объем программы – 16 часов. Обучение проводится на безвозмездной основе.

«Обучение по данной программе имеет крайнюю важность для всех педагогов, поскольку они вступают в контакт с новым поколением, которое будет формировать будущее страны в условиях, существенно отличающихся от прежних, — следует из аннотации к проекту. — Учителя и преподаватели несут ответственность за формирование у обучающихся глубокого и всестороннего понимания происходящих процессов, в том числе и тех, которые вызваны специальной военной операцией».

По окончании курсов слушатели получат документ о повышении квалификации в электронной форме, но только при условии успешного прохождения итоговой аттестации. Добавим, что указанная образовательная программа впервые была представлена уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой в своем докладе президенту Владимиру Путину 15 мая 2023 года. Она получила поддержку Минобрнауки РФ и Российского исторического общества. Программа направлена на «обеспечение российских педагогов необходимыми знаниями для применения в образовательном и воспитательном процессе обучающихся и информационно-просветительской работе с их родителями в условиях проведения специальной военной операции».

ИА «Орелград»


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