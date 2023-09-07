В Орле могут появиться специалисты по истории СВО

Желающие педагоги могут пройти бесплатные курсы повышения квалификации.

Автономная некоммерческая организация «Агентство поддержки государственных инициатив» начинает реализацию образовательной программы повышения квалификации «Актуальные вопросы истории России в современных реалиях». Об этом сообщает Образовательный портал Орловской области. Цель программы заключается в подготовке педагогических кадров для организации информационной работы, касающейся разъяснения причин и задач специальной военной операции.

Программа запускается в целях реализации одного из пунктов перечня поручений президента Владимира Путина от 29 января 2023 года. Обучение предусматривает изучение основных причин и исторического контекста специальной военной операции, хронологии ее проведения. Особое внимание уделяется педагогическим стратегиям и методам работы с обучающимся в новых условиях. Объем программы – 16 часов. Обучение проводится на безвозмездной основе.

«Обучение по данной программе имеет крайнюю важность для всех педагогов, поскольку они вступают в контакт с новым поколением, которое будет формировать будущее страны в условиях, существенно отличающихся от прежних, — следует из аннотации к проекту. — Учителя и преподаватели несут ответственность за формирование у обучающихся глубокого и всестороннего понимания происходящих процессов, в том числе и тех, которые вызваны специальной военной операцией».

По окончании курсов слушатели получат документ о повышении квалификации в электронной форме, но только при условии успешного прохождения итоговой аттестации. Добавим, что указанная образовательная программа впервые была представлена уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой в своем докладе президенту Владимиру Путину 15 мая 2023 года. Она получила поддержку Минобрнауки РФ и Российского исторического общества. Программа направлена на «обеспечение российских педагогов необходимыми знаниями для применения в образовательном и воспитательном процессе обучающихся и информационно-просветительской работе с их родителями в условиях проведения специальной военной операции».

ИА «Орелград»