В Орле пробки на Полесской закончатся только через неделю

Ограничения введены до 15 сентября.
Речь идёт об оживлённом перекрёстке с улицей Салтыкова-Щедрина (у здания Управления ФСБ по Орловской области), где серьёзно ограничили движение. Соответствующее заявление сделали в Орловском филиале АО «Квадра».
Там пояснили, что перекрытие целой полосы понадобилось в связи с выявлением ветхого участка квартальной тепловой сети. «Слабое звено» потребовало срочной замены.
В компании отметили, что работы проводятся без отключения горячего водоснабжения. Что касается асфальта, то он будет полностью восстановлен сразу же после завершения ремонта.
«Приносим извинения за временные неудобства», — добавили в «Квадре».
Отметим, что уже в первый день введения ограничений Полесская встала в масштабных пробках.
ИА «Орелград»