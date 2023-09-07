В Орле пробки на Полесской закончатся только через неделю

7.9.2023 | 16:00 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Ограничения введены до 15 сентября.

Фото: vk.com/orel_quadra

Речь идёт об оживлённом перекрёстке с улицей Салтыкова-Щедрина (у здания Управления ФСБ по Орловской области), где серьёзно ограничили движение. Соответствующее заявление сделали в Орловском филиале АО «Квадра».

Там пояснили, что перекрытие целой полосы понадобилось в связи с выявлением ветхого участка квартальной тепловой сети. «Слабое звено» потребовало срочной замены.

В компании отметили, что работы проводятся без отключения горячего водоснабжения. Что касается асфальта, то он будет полностью восстановлен сразу же после завершения ремонта.

«Приносим извинения за временные неудобства», — добавили в «Квадре».

Отметим, что уже в первый день введения ограничений Полесская встала в масштабных пробках.

ИА «Орелград»


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