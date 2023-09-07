В Орле проверили и благословили транспортных полицейских

Линейный отдел МВД на станции Орел попал под гражданский контроль.

В Орле общественники посетили с «проверкой» Линейный отдел МВД России на станции Орел. Как пояснили в Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, визит прошел в рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг». В эти дни она проводится в транспортной полиции разных городов. Присоединился к ней и Орел. Акция, как сообщили в ведомстве, направлена на укрепление доверия населения к органам внутренних дел и осуществление общественного контроля за деятельностью правоохранителей.

Орловский линейный отдел посетили председатель Общественного совета при линподразделении Виктор Перелыгин, а также представители Общественного совета Юрий Смирнов и иерей Николай из храма Иверской иконы Божией Матери. Первым делом они осмотрели информационные стенды для граждан, расположенные у входя в подразделение. При этом общественники оценили актуальность и достоверность размещенной на них информации.

«Затем, в сопровождении заместителя начальника ЛО – начальника ОРЛС подполковника полиции Владимира Кузнецова осмотрели здание, ряд помещений, где работают сотрудники, оценили условия службы личного состава, — сообщили в Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. — Каждое подразделение МВД начинается с дежурной части. Поэтому особое внимание уделили дежурной части, комнате по разбору административных правонарушений и специальному помещению задержанных лиц».

Сообщается, что по итогам гражданского мониторинга Линейный отдел МВД России на станции Орел получил оценку «удовлетворительно». Кроме того, в рамках визита отец Николай провел беседу с сотрудниками транспортной полиции и благословил личный состав на службу во имя закона и в защиту интересов граждан.

ИА «Орелград»