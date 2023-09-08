Экс-глава орловского райцентра проиграл спор на миллион

Бывший чиновник не смог отсудить якобы недополученные в период его работы деньги.

Пресс-служба Залегощенского районного суда Орловской области объявила о том, что решение по гражданскому делу между бывшим главой поселка Залегощь и местными органами власти вступило в законную силу. Как уже рассказывал «Орелград», это был спор о взыскании денежного содержания. Причем он уже прошел две инстанции, и в обеих инстанциях бывший чиновник проиграл действующим чиновникам. Ответчиками выступали администрация Залегощи и поселковый Совет народных депутатов.

«Бывший глава поселка Залегощь просил суд взыскать с ответчиков в солидарном порядке в его пользу недополученные денежные средства на его содержание как главы поселка за период с октября 2016 года по декабрь 2021 года в размере более одного миллиона рублей, — пояснили в пресс-службе Залегощенского райсуда. — Суд, оценив доводы и возражения сторон, пришел к выводу о том, что требования истца не подлежат удовлетворению как по существу заявленных истцом требований, так и по причине пропуска им срока обращения в суд».

Однако истец с таким решением не согласился и обжаловал его в апелляции. Как сообщила пресс-служба Орловского областного суда, решение суда первой инстанции в итоге было оставлено без изменения и вступило в законную силу. Судебная коллегия указала, что истец являлся высшим должностным лицом городского поселения. В его полномочия входило предоставление на утверждение поселковому Совету народных депутатов проекта бюджета.

Ему, как главе поселка, полагалась ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы. Специальным положением ее размер был определен в 150 процентов от должностного оклада. Однако в спорные периоды чиновник сам установил для своего содержания размер такой надбавки в 60 процентов. Суд указал и на то, что бюджет поселка Залегощь принимался ежегодными решениями поселкового Совета, содержащими точные данные распределения бюджетных ассигнований, в том числе необходимых для функционирования муниципального образования и обеспечения материального содержания его руководителя.

«При этом проект бюджета на рассмотрение поселкового Совета народных депутатов представляется именно главой поселка, каковым в спорные периоды являлся истец, — пояснили в пресс-службе Орловского облсуда. — Штатное расписание, также утвержденное истцом, содержало размер его ежемесячной надбавки за особые условия работы 60 процентов, а не 150 процентов, как определено «Положением о порядке предоставления гарантий». Именно указанный процент надбавки ежегодно (до 2022 года), что не оспаривалось истцом при рассмотрении дела, закладывался в бюджет поселка».

ИА «Орелград»