14-летняя орловская спортсменка погибла в ДТП

В группу школьниц-велосипедисток въехал автомобиль.

Авария произошла накануне в 10:45 в Ленинградской области на трассе А-181 «Скандинавия» (на 59-м километре, неподалёку от города Выборга).

Группу велосипедисток сопровождал автомобиль прикрытия – легковой «Форд Макс». В роковой момент в него врезался грузовик «Тонар», который ехал по этой же полосе сзади. В результате столкновения «Форд» влетел в группу подростков.

Две девочки скончались на месте. Одной из погибших оказалась 14-летняя орловчанка.

Ещё семеро спортсменок (а также их тренер) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Об этом сообщило Управление ГИБДД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В связи с ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель грузовика задержан.

ИА «Орелград»