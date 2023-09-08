В Орле суд арестовал украинца, подозреваемого в хищении средств оборонзаказа

8.9.2023 | 13:10 Закон и порядок, Новости

Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Советский районный суд. Фото: ИА «Орелград»

Решение об аресте принял Советский районный суд Орла. Однако оно выдано заочно. Гражданин Украины объявлен в международный розыск. После задержания он должен отправиться под стражу на два месяца.

Соответствующая информация размещена в картотеке дел Орловского областного суда. Известно, что обвиняемого зовут Виктор Бондарев.

Согласно предъявленному обвинению, ущерб составил 29,7 миллиона рублей. Похищение произошло по предварительному сговору под видом выполнения строительных и монтажных работ. По официальной информации, речь шла о создании «объектов комплекса хранения и выдачи топлива Т-1 и нафтила» и «центре ликвидации межконтинентальных баллистических ракет».

ИА «Орелград»


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