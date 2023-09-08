В Орёл прибыл министр строительства и ЖКХ России

Он посетит наиболее важные и проблемные объекты.

Ирек Файзуллин осмотрит «Орловский Титаник» (недостроенный медицинский центр на бульваре Победы), оценит проект комплексной застройки на Наугорском шоссе и прогуляется по Красному мосту. Об этом информирует «Орёлтаймс».

Также в программе визита – закладка капсулы времени в фундамент новой школы, которая строится в Орловском муниципальном округе в деревне Жилино. Она должна стать одной из крупнейшей в области – учреждение сможет принять 1225 учеников. Проект реализуется силами московской компании «АС Монтаж».

Школу на улице Зеленина, которая создаётся по аналогичному проекту, министр осматривать не планирует, хотя её строительство тоже продвигалось «со скрипом», а сроки сдачи объекта недавно оказались перенесены. Открыть учреждение к началу нового учебного года власти так и не смогли.

ИА «Орелград»