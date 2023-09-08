Учебные пункты по гражданской обороне созданы под Орлом

Они будут действовать на территории Орловского муниципального округа.

Администрация округа издала постановление о создании на подведомственной территории учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Они созданы на базе самой администрации округа, а также на базе Большекуликовского, Знаменского, Неполодского, Образцовского, Пахомовского и Платоновского территориальных управлений. Кстати, главы этих управлений назначены начальниками созданных пунктов.

Занятия, консультации и другие мероприятия в указанных пунктах будут проводить с неработающим населением. Уже утверждено положение о работе таких пунктов. Они получили сокращенное название УКП по ГОЧС. За каждым таким пунктом будут закреплены те местные жители, которые официально нигде не работают. Консультации и другую работу по ГО с работающими гражданами обязаны проводить их работодатели.

На занятиях в пунктах местных жителей будут обучать правилам поведения и основным способам защиты от чрезвычайных ситуаций в условиях мирного и военного времени. Их обучат приемам оказания первой помощи и правилам пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты. Основной задачей УКП по ГОЧС является привлечение к данной работе максимально возможного числа местных жителей, чтобы они могли грамотно и уверенно действовать в любых чрезвычайных ситуациях как в мирное, так и в военное время.

Еще одной из задач является выработка практических навыков для действия в условиях чрезвычайных ситуаций. Немаловажная задача заключается и в том, чтобы повысить уровень морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в рамках работы пунктов местных жителей будут информировать о радиационной, химической, пожарной, санитарно-эпидемиологической и экологической обстановке.

ИА «Орелград»