Каждая пятая машина орловских чиновников оказалась иномаркой

Об этом сообщили федеральные СМИ.

Обзорный материал на эту тему опубликовал «РБК-Черноземье». Как следует из официального ответа, которое СМИ получило из администрации Орловской области, региональные чиновники пользуются 96 машинами, в том числе, 21 автомобилем иностранного производства. Это 21,8% от всего их автопарка.

При этом речь идёт о достаточно статусных автомобилях. В автопарке администрации есть «Лексус» (LS 460), «Мерседесы» (S500, Е350 и Е240), «Мерседес-бенц спринтер», «Вольво» (S80 и XC90). Также там присутствует «Мицубиси Галант», «Тойота Камри», «Ниссаны» (X-Trail, Maxima и Teana) и «Форд Мондео».

При этом автопарк трудно назвать «молодым». Самая старая машина выпущена в 1999-м году, самая свежая – в 2012-м. «В 2023-м году приобретение машин не планируется», — дополнительно сообщили в администрации Орловской области.

Напомним, что в августе этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что российские госслужащие должны передвигаться на автомобилях российского производства. Планируется, что автопарки российских чиновников изменятся к февралю 2024-го.

ИА «Орелград»